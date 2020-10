Erstes Geisterspiel brachte ein wahres Offensivspektakel

Erstmals in der langen Geschichte des Fußballverbandes gab es im Unterhaus ein Meisterschaftsspiel ohne Zuschauer

Videos, Fotos vom 1. Geisterspiel in Nüziders vs Großwalsertal

Jetzt hat auch der Vorarlberger Amateurfußball sein erstes Geisterspiel in der langen Geschichte im landesweiten Meisterschaftsbetrieb erlebt. Ausgerechnet im Topspiel in der ersten Landesklasse zwischen dem Vierten FC Nüziders und dem überlegenen Spitzenreiter SPG Großwalsertal fand das erste Pflichtspiel ohne Publikum statt. Vielen Anhängern beider Klubs wurde der Zugang im Sportplatz Nüziders verweigert. Es wären sicher bis zu 500 Zuschauer ins Stadion gepilgert um das Nachbarschaftsduell hautnah zu sehen. Und die Besucher verpassten ein wahres Offensivspektakel. „Die Gesundheit hat auch im Amateurfußball allerhöchste Priorität. Wir wollten nie und nimmer in so einem brenzligen Zustand wie es derzeit in Vorarlberg herrscht ein solches Risiko von einem Cluster eingehen. Der ganze Klub steht zu dieser harten Entscheidung, aber wir mussten es tun“, sagt FC Nüziders Obmann Sandro Concin. Dadurch ist dem Oberländerklub sicher ein Einnahmenverlust von mehreren tausend Zuschauern entstanden.