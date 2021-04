Erstes EU-Land verzichtet dauerhaft auf Astrazeneca

Dänemark will nach den Berichten über seltene Hirnvenenthromobosen ganz auf den Corona-Impfstoff von Astrazeneca verzichten.

Die bereits im März ausgesetzten Impfungen mit dem Vakzin würden nicht wieder aufgenommen, sagte der Leiter der dänischen Gesundheitsbehörde, Søren Brostrøm, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz.

Hintergrund ist eine Häufung der seltenen Thrombosen vor allem bei jüngeren Frauen in zeitlicher Näher zur Impfung mit Astrazeneca. Mehrere EU-Staaten, darunter Deutschland, nutzen den Impfstoff deshalb in der Regel nur noch für ältere Menschen. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hatte am Impfstoff von Astrazeneca festgehalten und erklärt, die Vorteile seien größer als die Risiken.