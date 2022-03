Erstes Elite-Rennen mit Bravour bestanden

Großartiger 13. Platz für den Übersaxner Julius Scherrer in Langenlois.

ÜBERSAXEN. Perfekter Einstand in die neue Saison für den Übersaxner Julius Scherrer. Seit heuer bestreitet das Talent in der Klasse der Unter-23-Jährigen und in der Elite seine Einsätze. Dabei erreichte der erst 19-jährige Mountainbikefahrer im stark besetzten Cross-Country Olympic Rennen in Niederösterreich in Langenlois bei der 30. Kamptal Trophy mit 76 Topfahrern aus 17 Nationen den ausgezeichneten dreizehnten Schlussrang. Auf den Sieger Ondrej Cink aus Tschechien verlor der Debütant bei den Erwachsenen nur sechs Minuten. Scherrer zeigte zum Auftakt eine grandiose Vorstellung und wurde viertbester Österreicher im Gesamtklassement. Die Energieleistung des Übersaxner wurde mit vier UCI-Punkten belohnt. „Ich bin mit meinem ersten Rennen und der Platzierung der allgemeinen Klasse hochzufrieden. So kann es weitergehen. Die erste Bewährungsprobe wurde mit Bravour bestanden“, so Julius Scherrer.VN-TK