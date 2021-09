Erster Vorarlberger Digitalpreis ging an die Landeswarnzentrale

Montagabend wurde erstmals der Vorarlberger Digitalpreis vergeben. VOL.AT war bei der Verleihung in Rankweil vor Ort.

Aus Vorarlberg für Vorarlberg

Der Vorarlberger Digitalpreis soll eine Bühne für digitale Umsetzungen von Vorarlberger Unternehmen sein. Geniale Ideen mit Innovationsgeist aus Vorarlberg für Vorarlberg stehen im Fokus und sollen die verdiente Aufmerksamkeit erhalten. Der Preis zeichnet ein Unternehmen aus, das im vergangenen Jahr in Vorarlberg ein besonderes, digitales Projekt umgesetzt hat. Die fachkundige Jury wählte aus zahlreichen Projekten und kürten einen Gewinner. Die Verleihung des allerersten Vorarlberger Digitalpreises findet am Vorabend der größten Digitalkonferenz im Bodenseeraum, der Interactive West (IAW), statt.

Der Vorarlberger Digitalpreis geht an…

…die Landeswarnzentrale Vorarlberg für die Umsetzung der Corona-Test- und Impf-Abwicklungsplattform. Die schnelle Umsetzung, die besondere Leistung wie auch die Benutzerfreundlichkeit überzeugten die Jury. Die Ausführung der Abwicklungsplattform ist europaweit einzigartig und ermöglichte die Modellregion Vorarlberg. Dank dem Anmeldeportal und dem Ausbau der Testmöglichkeiten, entwickelte sich in Vorarlberg eine Testkultur. So wurden in der Modellregion Vorarlberg in den Bereichen Gastronomie, Kultur und Sport erste Öffnungsschritte gewagt, während im restlichen Österreich noch alles geschlossen war.