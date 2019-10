Erster voller Erfolg für den EC Bregenzerwald

Nach dem 7:2-Heimsieg gegen Linz ist die „rote Laterne" Vergangenheit.

Andelsbuch/Dornbirn. Die Wälder Eishockeycracks feierten gegen die Steel Wings Linz den ersten vollen Saisonerfolg, setzten sich damit vom Tabellende ab und liegen nun auf Platz 16. Das Juurikkala-Team drückte gegen die Oberösterreicher von Beginn an auf´s Tempo, Maximilian Hohenegg eröffnete den Torreigen in der 6. Minute. Dominik Zwerger (10.) und Simeon Schwinger (13.) – zuvor hatte Goalie Matthias Tschrepitsch einen Schuss der Linzer mit einer Kopfabwehr pariert – sorgten für eine komfortable Führung nach dem ersten Drittel.

Am Donnerstag müssen die Wälder, die nunmehr fünf Zähler auf ihrem Konto haben, in Gröden (9.) antreten, zwei Tage später, am Samstag, 19. Oktober, gastiert ab 19.30 Uhr der EK Zell am See (8.) in der Dornbirner Messeeishalle.