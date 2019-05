Erster UCI WC-Saisonsieg für den heimischen Radrennstall

Auftakt nach Maß bei der 54th CCC Tour Grody Piastowiskie UCI 2.2 für das Rad-Team Vorarlberg Santic. Fahrer Jannik Steimle gewinnt das Zeitfahren!

Auf der ersten Teiletappe der dreitägigen Rundfahrt in Polen konnte sich Jannik Steimle ausgezeichnet in Szene setzen und gewinnt das Einzelzeitfahren mit einer Sekunde Vorsprung und übernimmt somit das Trikot des Gesamtführenden.

„Das Zeitfahrrad von Argon 18 ist richtig geil zu fahren! So macht Radfahren richtig Spaß!“ so Jannik nach seinem ersten UCI Sieg in der Saison.

Am späten Nachmittag geht es weiter mit der zweiten Teiletappe des heutigen Tages. Auf dem 112,5 Kilometer langen Teilabschnitt von Głogów nach Polkowice gibt es drei Bergwertungen der zweiten Kategorie sowie drei Sprintwertungen.