Erster Test verloren und zwei Spielerinnen

3:5-Niederlage im Freundschaftsspiel der SPG Lustenau/Dornbirn gegen Alberweiler.

Der überlegene Spitzenreiter in der ÖFB Frauen 2. Liga, die SPG FC Lustenau/FC Dornbirn kassiert in der ersten Formüberprüfung auf dem Kunstrasenplatz Herrenried in Hohenems gegen Alberweiler eine 3:5-Niederlage. Dabei hat das Team um Trainer Urs Mathis nach Treffern von Neuerwerbung Jana Sachs, Selma Kajdic und Carina Brunold mit 3:2-geführt, ehe man in der Endphase noch auf die Verliererstraße kam. Mit Kapitänin Caroline Fritsch (Knöchel), Vanessa Hartmann (Tennis-Trainerausbildung), Lea Grabher (private Gründe), Torfrau Leire Lizarralde (gesundheitliche Probleme) und den beiden Legionärinnen Amanda Santana und Barbara Murillo (beide noch in ihrer Heimat) fehlten einige Kaderspielerinnen. Schon zum Beginn des ersten Test schied Heike Müller wegen einer Blessur an der Leiste verletzungsbedingt aus. Jana Mayer (Oberschenkel) musste ebenfalls vorzeitig vom Spielfeld. „Haben harte Trainingseinheiten in den ersten zwei Wochen gemacht und die Müdigkeit war auch ein zusätzliches Problem“, so Urs Mathis.