Erster Tag des Jahres bringt Rückgang der CoV-Fälle

Die Coronazahlen für Vorarlberg am ersten Tag des Jahres 2020 - Deutllich mehr Genesene als Neuinfektionen.

Stand Freitag 12 Uhr: Am ersten Tag des Jahres sanken die Corona-Zahlen in Vorarlberg. Zu Mittag steht ein Minus von 104 Personen bei den aktiven Fällen zu Buche.

Dank 142 Genesener bei 38 Neuinfizierten reduzierte sich die Zahl der aktiven Coronafälle auf 1.087 Personen in Vorarlberg.

Situation in den Spitälern

Am Donnerstag wurden sieben COVID-19-Erkrankte in den Spitälern aufgenommen, in Summe werden 60 COVID-19 - Patienten stationär betreut. Zehn Personen konnten aus dem Krankenhaus entlassen werden.