Erster Staatsmeistertitel haben die Wälder im Visier

Im Rückspiel in Lustenau will der EC Bregenzerwald die Goldene fixieren.

Am Samstag wird der österreichische Meister in der Alps Hockey League gekürt. Verteidigt der EHC Lustenau in eigenem Haus diesen Titel oder schnappt sich der EC Bregenzerwald den Pokal? Die Antwort darauf gibt es ab 17:30 Uhr in der Rheinhalle.

Es ist alles offen. Am Mittwochabend trennten sich der EC Bregenzerwald und der EHC Lustenau nach einem packenden Derby mit einem knappen 2:1. Kein klarer Sieger, womit für beide Teams die Möglichkeit besteht, nach dem Rückspiel den österreichischen Meisterpokal in die Höhe zu stemmen. Die Lustenauer genießen dieses Mal Heimvorteil, müssen aber auch mindestens einen Treffer mehr erzielen. Der Sieger wird nämlich durch das Addieren der Ergebnisse aus beiden Finalbegegnungen ermittelt. Sollte der Gesamtscore nach insgesamt 120 Minuten Spielzeit unentschieden sein, vertagt sich die Entscheidung in die Overtime bzw. in das Penaltyschießen.

Die Freude über den Erfolg war bei den Wäldern am Mittwochabend groß, wobei Markus Juurikkala deutlich macht, dass er ohne eine weitere starke Vorstellung in der Rheinhalle nicht viel wert ist: “Natürlich freuen wir uns über unseren ersten Derbysieg in dieser Saison, aber eigentlich ist dieses Spiel noch gar nicht vorbei. Auf uns warten weitere 60 Minuten und dieses Mal haben wir keinen Heimvorteil. Wir werden unser eigenes Spiel noch einmal gründlich analysieren und den Fokus darauf legen, die kleinen Fehler bis Samstag weg zu bekommen. Es ist eine sehr enge Kiste und hier kann jedes Detail entscheidend sein.”

Ein wichtiges Detail wird wieder das Line Up sein, wobei hier wieder einige Fragezeichen gesetzt sind. Fix fehlen werden Felix Zipperle, Leon Rüdisser, Jonas Kutzer, sowie Julian, Manuel und Philip Metzler. Waltteri Lehtonen und Panu Hyyppä sollten hingegen, wenn auch angeschlagen, beim zweiten Finalspiel teilnehmen können. Weniger gut sieht es bei den Leistungsträgern Roberts Lipsbergs und Julius Nyqvist aus. Das Derby selbst ist bereits ausverkauft.