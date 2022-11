Erster Slalom-Sieg für Holdener und Swenn-Larsson

Wendy Holdener und Anna Swenn-Larsson jubelten ex aequo über ihren ersten Slalom-Sieg. Truppe auf Rang drei, Liensberger schied aus.

Nach dem enttäuschenden Ergebnis der ÖSV-Damen im gestrigen Riesentorlauf - einzig Katharina Liensberger kam als 5. in die Top 10 - wollten sich die Damen heute im Slalom steigern. Im ersten Durchgang gelang dies teilweise. So kam Liensberger mit einem Rückstand von 0,22 Sekunden hinter Mikaela Shiffrin und Wendy Holdener (+0,21) auf den dritten Rang. Auf Platz acht folgte mit Katharina Truppe eine zweite ÖSV-Dame in den Top 10. Die restlichen Österreicherinnen enttäuschten erneut. So kamen mit Chiara Mair (20.) und Franziska Gritsch (30.) nur noch zwei aus dem ÖSV-Team in den zweiten Durchgang.