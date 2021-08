Erster Sieg für Egg oder die Tabellenspitze für Admira Dornbirn

Das Aufsteigerduell in der VN.at Eliteliga verspricht ganz viel Spannung in der Junkerau.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel FC Egg vs Admira Dornbirn

Unterschiedliche Voraussetzungen vor dem Nachtragsspiel in der VN.at Eliteliga Vorarlberg. Während im Aufsteigerduell zwischen FC Brauerei Egg und dem SC Admira Dornbirn die Wälder den ersten vollen Erfolg in der höchsten Leistungsstufe des Landes anpeilen, könnte die Elf um Trainer Herwig Klocker (54) mit einem Auswärtssieg in der Junkerau sogar vorübergehend die Tabellenspitze übernehmen.

Derzeit liegt der Dornbirner SV in der Eliteliga auf dem ersten Rang, doch das zweite Dornbirner Team wäre mit einem dritten Saisonsieg ganz oben in der Tabelle. „Der Druck liegt klar bei Egg, der Anreiz ist groß um Platz eins zu holen, doch ist das auch nicht unser Anspruch“, so Admira Dornbirn Langzeitcoach Herwig Klocker.

Zwei Siege und ein Remis steht für Admira Dornbirn zu Buche und als Neuling hat man noch eine blütenweiße Weste inne. Laut Klocker hat man mit so einem perfekten Saisonstart nie und nimmer gerechnet, doch sieben Zähler sorgen für viel Ruhe. Allerdings weiß Klocker, dass seine eingespielte Truppe in Egg eine größere Leistungssteigerung benötigt um überhaupt zu Punkten. Lukas Bertignoll dürfte nach seinem urlaubsbedingten Fehlen wieder auf der rechten Außenbahn in der Startelf stehen. Jeremy Thurnher, Laurin Moll, Martin Brunold und August Rusch genießen noch ihren Urlaub und sind für die Admira nicht einsatzbereit. Egg wartet nach zwei Niederlagen mit jeweils nur einem Tor Unterschied noch auf das erste Erfolgserlebnis. Das letzte direkte Duellvon Egg und Admira Dornbirn endete am 19. September letzten Jahres mit einem 2:1-Auswärtssieg der Dornbirner.

VN.at Eliteliga Vorarlberg 2021/2022

2. Spieltag, Nachtrag

FC Brauerei Egg – SC Admira Dornbirn heute