Erster Sieg für Egg oder der vierte Titel für FC Lustenau

20 verschiedene Klubs konnten sich bislang in die Siegerliste des Vorarlberger Fußballcups eintragen.

Während der Neo VN.at Eliteligaklub Vorarlberg FC Brauerei Egg überhaupt das erste Mal in der langen Vereinsgeschichte im Endspiel heute (19 Uhr) steht, hat der älteste Fußballklub Vorarlbergs FC Lustenau in drei der bisherigen vier Finalteilnahmen den begehrten Pokal in die Höhe stemmen dürfen.

Beim letzten Endspiel im heimischen Pokalbewerb hat FC Lustenau gegen Koblach vor sechzehn Jahren (2005) knapp 1:2 verloren. Der FC Lustenau könnte mit dem Lustenauer Ortsrivalen Austria Lustenau mit einem vierten Cupsieg gleichziehen. Exakt zwanzig Jahre, sprich zwei Jahrzehnte liegt der letzte Cuptriumph des FC Lustenau schon zurück. Der FC Egg wäre der 21 Vorarlberger Klub, der sich in die Geschichtsbücher eintragen würde. Noch kein Wälderklub gelang der VFV-Cupsieg.

Aus dem Bregenzerwald standen mit Bizau (2010-0:1 gegen SW Bregenz) und Sulzberg (2007- 0:1 gegen Feldkirch) erst zwei Vereine aus dieser Region in einem Cupfinale, aber verloren äußerst knapp. Nach dem Aufstieg in die neue elf Manschaften umfassende VN.at Eliteliga Vorarlberg will sich Egg natürlich mit dem Cupsieg das Sahnehäubchen zum Saisonabschluss aufsetzen und der Pokalerfolg soll als Krönung nun folgen.

In der Meisterschaft gab es im Duell in der Vorarlbergliga einen knappen 3:2-Heimsieg von Egg gegen FC Lustenau (31.10.2020) und ein 2:2-Remis (7.9.2019).

Egg hat in der Vorarlbergligasaison 2020/2021 als Zweiter hinter Admira Dornbirn mit 33 Punkten fast doppelt soviel auf dem Konto als Finalgegner FC Lustenau als Siebenter der VL-Tabelle mit 18 Zählern.

„Das Finale wird im Momentum entschieden. Die Mannschaft die das nötige Glück auf ihre Seite erzwingen kann wird als Sieger vom Platz gehen. Ein Spiel von zwei ausgeglichenen Teams mit viel Qualitat auf beiden Seiten. FC Lustenau ist eine junge, hungrige topmotivierte Mannschaft aber wir und der gesamte Klub sind auch heiß und die große Freude überwiegt“, sagt FC Egg Trainer Denis Sonderegger. Der 29-jährige Schweizer nimmt zum letzten Mal auf der Betreuerbank der Wälder Platz und will sich mit einem historischen Erfolg von Aufstieg in die Eliteliga und dem Cupsieg vom Traditionsverein Egg verabschieden. Egg-Kapitän Elias Meusburger wechselt im Sommer nach Bizau und trug die letzten 15 Saisonen das Dress in der Egger Junkerau. Mit Verteidiger Alexandar Petkovic (25) gibt es in Egg auch einen Kicker, der mit dem FC Dornbirn (2014-4:3 gegen Hohenems) schon einem Cupsieger wurde. „Wir wollen den Pokal in die Junkerau bringen, aber es muss für 90 Minuten eine konzentrierte Leistung her um die Krönung zu bewerkstelligen“, sagt Petkovic.

Sein Mitspieler Murad Gerdi stand als Aktiver mit Hard und Austria Lustenau im Cupfinale, aber hat immer verloren. Jetzt soll es für den 35-jährigen Leistungsträger und Standardspezialist im dritten Anlauf klappen. Routinier und Mittelfeldspieler Patrick Meusburger (36) fehlt urlaubsbedingt. Gut möglich, dass Marcel Meusburger, Rene Wirth und Klemens Metzler nach ihren Verletzungen ins Aufgebot, vielleicht in die Startelf von Egg zurückkehren.

Schon in seinem zweiten Cupspiel könnte sich Neo FC Lustenau Trainer Philipp Hagspiel (41), hat das Amt von Philipp Eisele übernommen, zum Champion küren. „Fußballerisch ist meine Mannschaft einwenig besser besetzt als der starke Gegner. Es werden aber Kleinigkeiten in so einem wichtigen Spiel entscheiden. Das Endspiel hat zudem ein eigenes Gesetz. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe“, so Philipp Hagspiel.

Natürlich hätte der Cuperfolg als Trainer von FC Lustenau für „Hagi“ eine sehr große Bedeutung. „Nach so einer langen Durststrecke den Ex-Profiklub wieder zu einem großartigen Triumph zu führen wäre einfach ein Traum“. Eine besondere Brisanz gibt es zusätzlich, weil Hagspiel von 2012 bis 2014, also zwei Saisonen das Dress von FC Egg trug und mit dem Wälderklub einmal Vizemeister in der Vorarlbergliga und einem Sechster wurde. Damals spielte er in Egg mit Goalie Fabian Fetz, Marcel Meusburger und Elias Meusburger noch zusammen, heute sind sie Konkurrenten. Hagspiel wurde als Aktiver mit Altach (2001-3:0 Ludesch) und Austria Lustenau (1998-5:4 gegen FC Lustenau) zweimal Cupsieger. Sechs Jahre (2005-2011) schnürte Hagspiel beim FC Lustenau in der Profimannschaft die Schuhe und war dann auch von 2014 bis 2017 als Aktiver im Stadion an der Holzstraße tätig.

Fast zweihundert Meisterschaftsspiele bestritt Hagspiel für den FC Lustenau. Noch kein Spieler von der jetzigen FC Lustenau Elf hat die Pokaltrophae in die Höhe stemmen dürfen. „Wir haben eine große Chance und die gilt es auch zu nützen. Beide Finalisten sind sich ebenbürtig“, sagt FC Lustenau Spieler Harun Erbek (35). Mit Wiener Neustadt (2. Liga), FC Lustenau (Regionalliga) und Wolfurt (Vorarlbergliga) wurde Harun Erbek schon Meister aber ein Cupsieg fehlt dem gefährlichen Standardspezialist noch in der Sammlung.

Zum letzten Mal im FCL-Dress auflaufen wird das Trio Christoph Kobleder (31), Ismet Güler (21) und Batuhan Karakas (22), die dann alle nach Lauterach wechseln.

Mit Standardkeeper Noah Küng (Finger), Michael Grabherr (Kreuzband), Max König (Knie) und Hüseyin Zengin (berufliche Gründe) fehlen dem FC Lustenau wichtige Stützen. Die große Anhängerschar von FC Lustenau wird mit maximal 800 Fans ins Stadion Herrenried pilgern und ihre Lieblingsmannschaft wollen sie zu neuen Cuphelden tragen. Aber auch mehrere hundert Schlachtenbummler aus Egg haben ihr Kommen fix zugesagt. Ein Fußballfest abseits und auch hoffentlich auf dem Spielfeld wird erwartet.

45. Uniqa VFV-Cup Herren, Finale

FC Brauerei Egg – FC Lustenau 1907 heute

Stadion Herrenried, 19 Uhr, SR Felix Ouschan (V)

mögliche Aufstellungen

FC Brauerei Egg (3-5-2): Fetz; Petkovic, Gerdi, Köb; Sutterlüty, Marcel Meusburger, Simon Lang, Olsen, Elias Meusburger; Fabian Lang, Domingues

FC Lustenau 1907 (4-2-3-1): Klaus Mendes; Asiu, Kobleder, Luca Hollenstein, Beck; Güler, Jonach; Simon Grabherr, Batuhan Karakas, Harun Erbek; Johannes Giselbrecht

Ehrentafel der Sieger im VFV-Cup seit 1976/1977

Sechs Titel: SC Rheindorf Altach: 1987, 1988, 1993, 2002, 2003, 2013; FC Dornbirn: 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2019;

Fünf Titel: VfB Hohenems: 1989, 1991, 1996, 2004, 2017;

Vier Titel: SC Austria Lustenau: 1978, 1980, 1983, 1999;