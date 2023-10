Erster Schnee am Arlberg: Wechselhafte Wetterlage erwartet

Am Arlberg haben die ersten Schneeflocken bereits für eine dünnere Schneeschicht gesorgt, während sich die Region auf eine wechselhafte Wetterlage einstellt.

Am Arlberg liegt bereits der erste Schnee, wie ein Blick durch die VOL.AT-Livecams zeigt. Die bereits mit einer dünnen Schneeschicht bedeckten Gipfel am Arlberg bieten einen malerischen Anblick, während sich die Region auf ein paar Tage gemischter Witterungsbedingungen einstellt.

Montag: Der Start in die neue Woche präsentiert sich kühl, besonders morgens mit teils frostigen Temperaturen. Im Bregenzerwald liegt flacher Hochnebel vor, der jedoch bis zum Vormittag weicht. Der Tag gestaltet sich überwiegend sonnig, auch wenn gelegentlich ausgedehnte Wolkenfelder hoch über den Gipfeln durchziehen. Besonders im Montafon könnten diese Wolkenfelder zeitweilig dichter sein. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich zwischen 7 und 12 Grad.

Mittwoch: Am Mittwoch nimmt die Höhenströmung eine südwestliche Richtung an, was leicht föhnige Bedingungen mit sich bringt. Der Tag könnte mit dichteren Wolken beginnen, und es besteht die Möglichkeit von etwas Regen, auch wenn diese Vorhersage noch mit Unsicherheit behaftet ist. Im Laufe des Tages dürfte der föhnige Südwind für Auflockerungen sorgen. Die Temperaturen steigen weiter, mit Tiefstwerten zwischen 1 und 5 Grad und Höchstwerten von 11 bis 16 Grad.