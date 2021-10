Bottas siegt in Istanbul, Verstappen erobert WM-Führung

Valtteri Bottas hat am Sonntag sein erstes Formel-1-Rennen in dieser Saison gewonnen. Der Finne im Mercedes setzte sich beim Großen Preis der Türkei in Istanbul - nach Start von der Pole Position - vor den Red-Bull-Piloten Max Verstappen und Sergio Perez durch.

Lewis Hamilton im zweiten Mercedes, der auf nasser Strecke von Position elf ins Rennen gegangen war, musste seine WM-Führung nach Platz fünf an Verstappen abtreten. Sechs Punkte liegt der Niederländer nun in Front.

Liveticker von der Formel 1

Für Bottas war es der erste Sieg seit Russland im vergangenen Jahr und insgesamt der zehnte Karriere-Erfolg. Der nächste Grand Prix findet am 24. Oktober in Austin im US-Bundesstaat Texas statt.

Bottas jubelt über Istanbul-Sieg

















