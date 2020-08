Erster Saisonsieg für SC Röthis oder Dornbirner SV?

Die Haselstauder brennen im Vorderland auf Revanche und hoffen auf drei Zähler

Das ist der Liveticker vom Spiel Röthis vs Hella Dornbirner SV

Allerdings haben die Haselstauder ein Meisterschaftsspiel weniger ausgetragen. „Röthis ist ein sehr unangenehmer Gegner für meine Mannschaft. Sie sind keineswegs zu unterschätzen und sind aufgrund ihrer Qualität schwer bespielbar“, so Dornbirner SV Coach Roman Ellensohn. Doch für Ellensohn ist auch klar, wenn sein größerer und besserer Kader die Leistung wie zuletzt gegen Hohenems abermals abrufen kann ist ein erster voller Erfolg in dieser noch jungen Saison durchaus drin. Einzig auf Stürmer Julian Schelling muss der Dornbirner SV verzichten. Ellensohn hat die Qual der Wahl und wollte sich in Richtung Startaufstellung nicht in die Karten blicken lassen. Röthis kann wieder auf Felix Schöch (Urlaub zurück) zurückgreifen. Der rechte Außenbahnspieler Livio Stückler ist noch auf Urlaub. Der Dornbirner SV hat mit den Röthnern noch eine offene Rechnung zu begleichen: Im Herbst des Vorjahres gewann das Team von Mario Bolter in Haselstauden überraschend hoch mit 3:0, jetzt brennen Julian Erhart und Co. aber auf Revanche.