Erster Saisonsieg für die Rankler Fußballdamen

Doppelpack von Selma Kajdic beim 5:1-Auswärtssieg in Neusiedl am See

Erster Sieg der Rankweiler Frauen in der 2. Liga. Gegen das Schlusslicht von Neusiedl am See gab es einen klaren 5:1-Auswärtssieg. Stürmerin Selma Kajdic traf zur Führung und besorgte den Endstand. Die Mannschaft von Trainer Dursun Kaya und Cotrainer Müslüm Atav ist Sechster. Nächsten Sonntag (12 Uhr) kommt Vienna (3.) auf die Gastra.

FUSSBALL, ÖFB Frauen 2. Liga, 4. Spieltag

SC Neusiedl am See - FC RW Rankweil 1:5 (0:2)

Torfolge: 3. 0:1 Selma Kajdic, 45./+2 0:2 Emily Bischof-Fuchs, 49. 0:3 Johanna Maria Staffa, 69. 1:3 Christina Frankl, 76. 1:4 Sheila Sanchez Pose, 89. 1:5 Selma Kajdic