Erster Saisonsieg für den EC Bregenzerwald

Das Juurikkala-Team besiegte überraschend den regierenden Meister Laibach.

Andelsbuch/Dornbirn. Damit hätten wohl nicht einmal die kühnsten Optimisten gerechnet. Ausgerechnet gegen Olimpija Laibach, den aktuellen AHL-Champion, der zuletzt viermal in Serie als Sieger das Eis verlassen hatte, konnten die bis dahin punktelosen Cracks vom EC Bregenzerwald erstmals in dieser Saison anschreiben. Nach der regulären Spielzeit lautete der Spielstand 1:1, in der fälligen Verlängerung hatten Kapitän Jürgen Fussenegger & Co. dann das bessere Ende für sich.

Held des Abends war ECB-Keeper Karlo Skec, der die gegnerischen Angreifer mit tollen Reflexen zur Verzweiflung brachte. Bei 36 Torschüssen blieb er 35 Mal Sieger (Fangquote 97,2 Prozent!).

Von Beginn an fokussiert

Die Hausherren gingen von Beginn an fokussiert ans Werk und agierten mit den Gästen auf Augenhöhe. Von den vier Powerplays im Startdrittel konnten diese jedoch nur eines zur Führung durch Ziga Pesut nützen (18.). Im Mittelabschnitt taten es ihnen die Wälder gleich und hatten aus der identischen Anzahl an Überzahlspielen dieselbe Ausbeute durch Giovanni Vogelaar (25.). Da nach der letzten Eisreinigung beide Goalies ihre Teams schadlos hielten, ging es in die Overtime, wo die Juurikkala-Cracks ihre Nasen vorn hatten. Stefan Söder sorgte für den Lucky Punch (62.). „Es freut mich für meine Spieler, dass sie heute für ihren großartigen Einsatz belohnt wurden“, resümierte der Coach Markus Juurikkala stolz.

Heimspiel am Samstag