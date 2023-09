Erster Saisonsieg für Austria Lustenau gegen Tirol überfällig

Im Heim-Westderby müssen für die Mader-Mannen unbedingt drei Zähler her.

Verlieren verboten, Gewinnen ist Pflicht - das gilt für das Kellerduell der Fußball-Bundesliga am Sonntag (14.30 Uhr) zwischen Schlusslicht Austria Lustenau und dem Vorletzten WSG Tirol. Für beide Teams geht es im Reichshofstadion um den ersten Saisonsieg, bisher sammelten die Vorarlberger und die Wattener nur je zwei Zähler. "Die Tiroler werden das Gleiche denken wie wir - wenn wir am Sonntag nicht die drei Punkte holen, wann dann?", sagte Austria-Coach Markus Mader.

Die Länderspielpause wurde in beiden Lagern genutzt, um intensiv an den Defiziten zu arbeiten: Defensiv kompakter zu stehen und vorne effizienter zu arbeiten. Die Lustenauer haben den schwächsten Angriff der Liga, in sechs Partien gelangen Lukas Fridrikas und Co. nur drei Treffer. "Der Fokus lag bei uns auf der Arbeit gegen den Ball und vor allem auch auf der Chancenverwertung", erklärte Mader, der seinen Spielern auch einige Tage frei gab, damit diese den Kopf freibekommen. "Das haben wir in der letzten Saison auch immer wieder gemacht und es hatte damals schon positive Effekte."

Der Ticker vom Spiel Austria Lustenau vs WSG Tirol

Der SC Austria Lustenau und die WSG Tirol entschieden in der Bundesliga je zwei der vier Duelle für sich, sowohl die Vorarlberger als auch die Tiroler je ein Auswärts- und ein Heimspiel. Lustenau erzielte in jedem der vier BL-Duelle gegen die WSG Tirol genau zwei Tore – nur gegen den TSV Hartberg (2,6) und SK Austria Klagenfurt (2,5) hat Lustenau einen höheren Toreschnitt.

In vier der letzten fünf Heimspiele des Tabellenletzten gegen den Tabellenelften blieb das Schlusslicht auch danach am Tabellenende. Allerdings verlor die WSG Tirol in der Bundesliga beide Auswärtsspiele als Tabellenelfter beim Tabellenletzten – im August 2023 (0:1 in Altach) und November 2021 (0:3 beim LASK).

Der SC Austria Lustenau blieb zum zweiten Mal nach 1998/99 in den ersten drei Heimspielen einer Saison der Bundesliga sieglos – damals sogar in den ersten vier Heimspielen. Allerdings blieben die Vorarlberger in dieser Saison erstmals punkt- und torlos in den ersten drei BL-Heimspielen – das passierte zuvor nur dem FC Linz 1996/97 und dem RZ Pellets WAC 2012/13.

Die WSG Tirol ging in zwei der sechs Spiele dieser Saison der Bundesliga mit 1:0 in Führung – nur der SC Austria Lustenau (1-mal) seltener. Lustenau und die WSG Tirol sind die einzigen zwei Teams in dieser Saison, die nach 1:0-Führung sieglos sind (jeweils Unentschieden).

Tirols Luca Kronberger erzielte drei Tore in dieser Saison der Bundesliga – zwei mehr als in seinen ersten drei BL-Saisonen zusammen. Er erzielte drei der fünf Saisontore der WSG Tirol. Gegen den SC Lustenau absolvierte er allerdings erst drei BL-Minuten – so wenige wie gegen kein anderes BL-Team, gegen das der 21-jährige auflief.

Die Tiroler haben in der bisherigen Saison die gleiche Bilanz: zwei Unentschieden, vier Niederlagen. Lediglich ein etwas besseres Torverhältnis führt dazu, dass die Tiroler noch vor der Austria liegen. Umso wichtiger ist auch für die Wattener ein Sieg im Spiel am Sonntag. "Die Tiroler sind in einer ähnlichen Situation wie wir. Die Leistungen haben phasenweise gut gepasst, nur die Ergebnisse haben nicht gepasst", analysiert Markus Mader. "Ich gehe weiters davon aus, dass sich die Tiroler das Gleiche denken wie wir - wenn wir am Sonntag nicht die drei Punkte holen, wann dann? Wir wissen also, dass es am Sonntag ein hartes Stück Arbeit wird." Spieltechnisch stellt sich der Austria-Coach auf eine WSG ein, die von Anfang an mitspielen will, früh pressen wird, um die Austria so zu Fehlern zu zwingen. "Das ist der Silberberger-Stil. Sie werden ganz sicher nicht abwarten und sich hinten reinstellen. Es wird ein Duell auf Augenhöhe, das wir annehmen müssen", so Mader.

Die Austria

Bei der Austria gab es in der Länderspiel-Pause ein Benefizspiel gegen Schwarz-Weiß Bregenz, welches torlos endete. Trainer Markus Mader gab vor allem jenen Spielern Spielzeit, die zuletzt weniger zum Einsatz gekommen sind. Nach dem Spiel gab es für die Spieler drei Tage frei, um einmal Abstand zum Fußball zu bekommen. "Das haben wir in der letzten Saison auch immer wieder gemacht und es hatte damals schon positive Effekte. Die Spieler waren im Anschluss wieder mit Vollgas im Training dabei und der Fokus lag darauf, sich weiterzuentwickeln und an den richtigen Schrauben zu drehen", erklärt Markus Mader. Das Trainerteam hatte keine Tage frei, sie nutzten die Zeit, um die bisherigen Spiele noch einmal zu analysieren. "Wir haben festgestellt, dass nicht alles so schlecht war, wie oft von Außen zu hören war. Klar ist aber auch, wir müssen uns verbessern und im Fußball zählen die Ergebnisse. Der Fokus lag bei uns in den vergangenen Tag auf der Arbeit gegen den Ball und vor allem auch auf der Chancenverwertung. Wir sind überzeugt, dass wir die richtigen Schlüsse gezogen haben und den Turnaround am Sonntag schaffen können", zeigt sich Mader optimistisch. Kadertechnisch darf sich das Trainerteam über die Rückkehr von Pius Grabher freuen. Auf der anderen Seite ist ein Einsatz von Lukas Fridrikas fraglich, den muskuläre Probleme plagen. Definitiv ausfallen wird Matthias Maak. Der Kapitän hat starke Rückenschmerzen und muss für Sonntag passen.

