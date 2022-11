Erster österreichweiter Schulskitag am 14. Dezember

Am 14. Dezember laden Seilbahnen in ganz Österreich erstmals die 5. Schulstufen zu einem gemeinsamen kostenlosen Skitag ein. Auch in Vorarlberg gehen Schüler auf die Piste.

Am 14. Dezember 2022 gibt es erstmals in ganz Österreich einen kostenlosen Schulskitag. Mit dieser nationalen Initiative organisiert der Fachverband der Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in Zusammenarbeit mit den Skigebieten für alle Schüler ab der 5. Schulstufe einen Gratis-Schulskitag.

Sieben Skigebiete

In Vorarlberg können die Klassen am Bödele, in Damüls, am Golm, in Laterns, in Lech-Zürs am Arlberg, in der Silvretta Montafon sowie am Sonnenkopf auf die Piste gehen. Noch bis zum 2. Dezember können sich die Schulen anmelden – die Informationen dazu gibt’s unter www.tinyurl.com/Schulskitag.

Der 14. Dezember bildet damit den Startschuss der Vorarlberger Schulskitage, denn mit der Aktion #Schifahra können die Vorarlberger Schüler der 3. bis 6. Schulstufe weitere Schulskitage verbringen.