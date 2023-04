Erster MotoGP-Sieg für Bezzecchi in Argentinien

Marco Bezzechi jubelte beim GP von Argentinien über seinen ersten Sieg in der MotoGP. Dahinter folgten Johann Zarco und Alex Marquez.

Nachdem Brad Binder auf seiner KTM im Sprintrennen am Samstag eine regelrechte Show abgezogen hat und sich von Startplatz 15 den Sieg holte, stellt sich die Frage, ob der Südafrikaner am Sonntag über die lange Distanz in Argentinien ähnlich performen kann.

Am Start setzte sich zunächst aber Marco Bezzechi vor Pole-Mann Alex Marquez an die Spitze und führte das Feld in den ersten Runden souverän an. Dahinter kämpften Weltmeister Bagnaia und Morbidelli um den 3. Rang, bevor mit etwas Abstand der Rest des Feldes folgte. Während die Top vier zunächst ohne wirkliche Duelle ihre Runden drehten, wurde dahinter hart um die weiteren Plätze gekämpft.

Bezzecchi ungefährdet

Zehn Runden vor Schluss tat sich im Kampf um die Podestpätze noch einmal etwas und Bagnaia zog an Marquez vorbei. Zwei Runden später rutschte WM-Leader Bagnaia jedoch unbedrängt weg und fiel weit zurück. An der Spitze fuhr Bezzecchi mit über sechs Sekunden Vorsprung seinem ersten MotoGP Sieg entgeben.

Nach einem überzeugenden Rennen im Regen von Argentinien jubelte Bezzecchi am Ende nicht nur über einen souverän eingefahrenen ersten Sieg in der MotoGP, sondern auch über die Führung in der WM-Wertung. Auf Rang zwei folgte Johann Zarco, der sowohl Pole-Mann Alex Marquez als auch Franco Morbidelli in den Schlussrunden noch ein- und überholte. Sprint-Sieger Binder musste sich mit Rang 17 zufrieden geben.

