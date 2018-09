Erster internationaler Lieferantentag in Vorarlberg

Die Zumtobel Group arbeitet mit zahlreichen globalen und regionalen Lieferanten zusammen. Zur Stärkung dieser Partnerschaften lud die Zumtobel Group am 18. September 2018 zum ersten „Internationalen Lieferantentag“ nach Vorarlberg ein.

Im Rahmen einer Abendveranstaltung in der Otten Gravour in Hohenems mit rund 200 Gästen wurden fünf Unternehmen mit dem „Supplier Excellence Award“ ausgezeichnet. Zu den heimischen Preisträgern zählten Jungheinrich Austria Vertriebsges. m.b.H. und voestalpine AG.

„Für die Zumtobel Group wie auch für unsere Partner entstehen durch die Kooperation im globalen Netzwerkverbund große Wettbewerbsvorteile. So können wir unsere Kunden exzellent bedienen und schneller auf Marktanforderungen reagieren. Mit dem ersten internationalen Lieferantentag wollen wir nochmals unterstreichen, wie wichtig unsere Partner für die weitere Stärkung unserer Marktposition sind“, so Alfred Felder, CEO Zumtobel Group.

Erster Preis an Jungheinrich Austria Vertriebsges. m.b.H.

Der erste Preis in der Kategorie „Service“ ging an Jungheinrich Austria Vertriebsges. m.b.H. mit Sitz in Dornbirn, Vorarlberg für die hervorragende Betreuung und Flexibilität in der Wartung der Flurförderzeuge am Standort Dornbirn der Zumtobel Group. Jungheinrich zählt zu den weltweit führenden Unternehmen der Intralogistik.