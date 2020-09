Erster Heimsieg für DSV oder Wolfurt an der Spitze

Viel Spannung vor dem Duell des Tabellenfünften Hella Dornbirner SV und dem Dritten Meusburger FC Wolfurt im VN.at Livespiel am Sportplatz Haselstauden.

Der Liveticker mit Fotos, Videos vo Spiel Dornbirner SV vs Wolfurt

Die Schützlinge von Trainer Roman Ellensohn könnte mit dem ersten Heimerfolg in dieser Saison bis auf den dritten Tabellenplatz vorrücken und wäre dann mit der Spitze auch punktemäßig wieder auf Tuchfühlung. Gegner Wolfurt wäre mit dem zweiten Auswärtssieg in dieser Meisterschaft sogar vorerst Tabellenführer. Die Elf von Coach Joachim Baur hat gegenüber Spitzenreiter Lauterach nur drei Zähler Rückstand, aber die um vier Treffer bessere Tordifferenz.

„Wolfurt wird eine harte Nuss mit vielen guten Einzelspielern. Aber wir wollen nach dem Sieg in Lustenau nur drei Tage später nachlegen. Die Mannschaft hat nun genügend Selbstvertrauen und Sicherheit bekommen“, sagt DSV Langzeitsportchef Marcel Lipburger. Endlich stehen wieder die „drei Julian“ auf dem grünen Rasen. Julian Erhart, Kapitän Julian Birgfellner und Comebacker Julian Schelling sind eine „Bank“ im Angriffsspiel der Haselstauder und für viele Treffer in den letzten Monaten und Jahren hauptverantwortlich. Die Statistik spricht zusätzlich für den Dornbirner SV.

In den letzten sechs Duellen gab es nur einen Sieg für Wolfurt, vier Erfolge für DSVund einmal gab es eine brüderliche Punkteteilung. In den letzten Tagen waren DSV-Stürmer Julian Erhart und Idiano Lima Rosa dos Santos (beide vier Saisontore) für ihre Mannschaften der Glücksbringer. Goalgetter Aleksandar Umjenovic und Verteidiger Nebojsa Balsic rückten wieder ins Wolfurter Aufgebot. „Wir werden eine Reaktion auf die Derbyniederlage gegen Lauterach vor allem in fußballerischer Hinsicht zeigen und wollen zurück auf die Erfolgsstraße“, so Wolfurt Coach Joachim Baur.