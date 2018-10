Endlich geschafft: Erster Heimsieg für den SCR Altach

Nach dem ersten Saisonsieg bei der Admira durften die Altacher heute dank eines Mwila-Doppelpacks endlich auch über den ersten Heimsieg der Saison jubeln.

Nach dem wichtigen ersten Saisonsieg auswärts bei der Admira Mödling wollten die Altacher im heutigen Heimspiel gegen die Austria aus Wien endlich auch den ersten Heimsieg in der laufenden Saison feiern und den saisonübergreifenden Heim-Fluch beenden. Nachdem die ersten 15 Minuten, in welchen die Austria das aktivere Team war, ohne Schaden überstanden wurden, trauten sich die Altacher immer mehr zu und stabilisierten sich auch in der Defensive. Die Austria agierte in weiterer Folge zu ideenlos, um die Hausherren wirklich in Bedrängnis zu bringen. Da aber auch den Altachern die letzte Konsequenz vor dem gegnerischen Tor fehlte, ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.