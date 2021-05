Erster großer Aderlass bei SC Austria Lustenau

Ein starkes Quartett verlässt mit Saisonende den Fußball Zweitligisten.

Unser Kapitän Christoph Freitag wechselte im Juli 2019 vom FC Wacker Innsbruck nach Lustenau und bestritt insgesamt über 40 Pflichtspiele für Grün-Weiß. Das absolute Highlight war dabei sicherlich das Cup-Finale in Klagenfurt gegen den FC Red Bull Salzburg in der Saison 2019/20. Christoph Freitag erzielte fünf Treffer für die Austria.

Michael Lageder kam ebenfalls im Juli 2019 in die Gemeinde am Rhein und kommt auf insgesamt 53 Spiele im Austria-Dress. Zuvor spielte er für den FC Juniors OÖ. Als Dauerbrenner bestritt er in der Cup-Saison mit dem Finale gegen Salzburg alle Spielminuten. Ein Treffer im grün-weißen Trikot blieb dem Oberösterreicher leider verwehrt.