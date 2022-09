Erster Dornbirn Heimsieg ist schon überfällig

Im Nachzügler-Duell gegen Schlusslicht Kapfenberg zählen nur drei Zähler.

Das Match Dornbirn vs Kapfenberg im Ticker

Nach dem überraschenden Weiterkommen im ÖFB Cup und dem ersten Sieg in der Meisterschaft der 2. Liga haben die Rothosen nun genügend Selbstvertrauen getankt und hoffen auf eine Fortsetzung der kleinen Erfolgsbilanz von zuletzt vier ungeschlagenen Partien. Dornbirn hat die letzten fünf von sechs dirkten Duellen gegen die Steirer gewonnen und die Statistik spricht für klar für die Messestädter. Mit dem ersten vollen Erfolg vor eigenem Publikum kann Dornbirn erstmals in der laufenden Saison die Abstiegsränge verlassen.

Das Duell der Nachzügler ist auch das Aufeinandertreffen der schlechtesten Offensive und der Defensivabteilung. Dornbirn hat in sieben Matches erst vier Treffer erzielt, Kapfenberg kassierte schon neunzehn Gegentore. Die Steirer warten schon neun Meisterschaftsspiele in Folge auf ein Erfolgserlebnis. Der Trainereffekt hat sich in Kapfenberg nicht eingestellt. David Sencar sitzt seit Kurzem auf der Trainerbank des Ligadino. Das Entscheidende für Dornbirn Coach Thomas Janeschitz wird sein, die Leistung der letzten Wochen über 90 Minuten auf den Platz zu bringen. „Unsere Defensive ist nun stabiler und mit den zwei Neuerwerbungen ist der Angriff nun mit mehr Qualität und mehr Varianten ausgestattet. Es geht alles in die richtige Richtung. Der Konkurrenzkampf belebt den Qualitätsbeweis. Müssen die große Chance nun nützen um wertvolle Punkte vor der Länderspielpause zu sammeln“.