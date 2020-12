Erster Bulldogs-Sieg gegen die Capitals nach über 3 Jahren

Die Bulldogs jubelten auswärts bei den Vienna Capitals über einen 4:3-Sieg nach Penaltyschießen.

Für die Bulldogs aus Dornbirn ging es heute auswärts bei den Vienna Capitals weiter. Dabei wollten die Vorarlberger endlich die über dreijährige Negativserie gegen die Wiener beenden. Nach einer abwechslungsreichen Anfangsphase gingen die Capitals in der 11. Minute in Unterzahl durch Wall in Führung. Doch die Bulldogs schlugen nur fünf Minuten später durch ein Powerplay-Tor von Mackenzie zum 1:1 zurück. Und die Bulldogs legten noch vor der ersten Pause nach - Romig erhöhte in der 19. Minute auf 1:2.

Torreiches zweites Drittel

Im zweiten Drittel verpassten es die Dornbirner trotz guter Möglichkeiten nachzulegen und die Führung auszubauen. So kam es, wie es kommen musste und die Capitals kamen in der 30. Minute durch Mcphee zum Ausgleich. Nur wenigen Sekunden später gelang Lakos sogar die rasche 3:2-Führung. Doch die Bulldogs ließen sich nicht unterkriegen und kamen ihrerseits in der 32. Minute durch Yogan im Powerplay zum erneuten Ausgleich.

Dornbirn rettet sich in die Overtime

Im letzten Drittel erhöhten die Hausherren den Druck deutlich und die Dornbirner bekamen immer mehr Probleme. In der 47. Minute retteten sich die Bulldogs auch mit viel Glück über eine Unterzahlphase und hielten das 3:3 weiter fest. Kurze Zeit später fiel auch bei einer 4 vs. 4 Situation kein weiterer Treffer. Schlussendlich retteten sich die Bulldogs trotz 16:0-Schussstatistik im letzten Abschnitt in die Verlängerung.

In der Overtime vergaben Brosseau und Rapuzzi gleich zu Beginn gute Möglichkeiten zur Entscheidung. Auch eine anschließende Überzahl-Situation ließen die Bulldogs ungenutzt. Da auch die Capitals den Puck nicht im Tor unterbrachten, ging es ins Penaltyschießen. Dort verwandelten Rapuzzi und Yogan (2x) und sorgten somit für den 4:3-Erfolg.

