Erster Bergerball als voller Erfolg

Mit Vollgas in den Fasching 2023

Am 05.10.2023 feierte die Berger ihren ersten, in Hörbranz aber leider den einzigen, Parzellenball. Im Gasthaus Krone, das extra dekoriert wurde und eine Freiluftbar mit Feuerschale bot, wurde der erste Ball in der Faschingssaison 2023 eröffnet. DJay Rome und DJ Ancor sorgten an den Turntables für perfekte Stimmung und das Team des Gasthaus Krone um Michael Egger versorgten die Besucher mit Drinks und Snacks. Die Berger Stadtmusikanten stimmten das Publikum auf den einmaligen Abend ein. Das amtierende Prinzenpaar Prinzessin Simone und Prinz Hubert samt ihrem flockigen Gefolge, die Hörbranzer Raubritter und die Leiblachtaler Schalmeien nützten die Einladung der Berger für ihren Faschingsstart. Die Organisatoren das Parzellenballes wurden vom Regentenpaar geehrt und Prinz Hubert dankte für den Einsatz und das Engagement zum Erhalt des Leiblachtaler Faschings. Die Leiblachtaler Schalmeien brachten dann das Hörbranzer Wirtshaus zum beben. Mit ihren einzigartigen Instrumenten boten die Vollblutmusiker Faschingsfeeling pur.