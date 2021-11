Erste Tauschbörse der Turnerschaft Rankweil

Alte Bestände an Utensilien werden für Kunden zum Kauf angeboten.

RANKWEIL. Erstmals in der langen Vereinsgeschichte veranstaltet die Volksbank Turnerschaft Rankweil am Freitag, 5. November von 16 bis 20 Uhr und Samstag, 6. November von 9 bis 14 Uhr in der Montfortschule Rankweil ein Abverkauf von Sportbekleidung. „Wir wollen die unterschiedlichen Modelle, welche in den letzten Jahren angeschafft wurden, reduzieren und gleichzeitig Platz für neue Utensilien zu schaffen“, sagt TS Rankweil Obmann Alexander Sonderegger. Es wird auch eine Tauschmöglichkeit für gebrauchte Kleidung in den verschiedensten Größen geben. Schnäppchenjäger werden auf ihre Kosten kommen und viele T-Shirts, Trainingsanzüge oder Windjacken sind im Angebot.VN-TK