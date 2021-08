Erste Standortbestimmung für den EHC Lustenau

Erstes Testspiel in der Rheinhalle und als Gegner kommt Zell am See.

Der Termin für den Beginn der Alps Hockey-League 2021/22 (11. September) rückt immer näher. Morgen Samstag bestreitet der EHC Lustenau sein erstes Vorbereitungsspiel. Gegner dabei ist der EK Zell am See. Spielbeginn in der Rheinhalle ist bereits um 18.30 Uhr – es gilt die 3-G-Regel.

Die Vorbereitungen für die kommende Saison laufen beim EHC Lustenau auf Hochtouren. Am vergangenen Montag waren erstmals alle Cracks der Lustenauer gemeinsam auf dem Eis. Schon morgen Samstag folgt das erste Testspiel. Mit dem EK Zell am See reist eine Mannschaft an, die sich für die kommende AHL Saison sehr viel vorgenommen hat.

Aus vereinsinternen Gründen verzichteten die Pinzgauer in der letzten Saison auf die Teilnahme an der Alps Hockey League. Die Salzburger nützten die Zeit, um den Verein neu aufzustellen. Dementsprechend aktiv waren sie auch auf dem Transfermarkt und treten diese Saison mit einer sehr starken Mannschaft an.

„Wir freuen uns, dass sich Zell am See dazu entschlossen hat, in die AHL zurück zu kehren. Die Spiele gegen die Eisbären waren immer auf einem sportlich sehr hohen Niveau. Mit den getätigten Einkäufen in den letzten Monaten zeigte sich, dass der Verein eine wesentliche Rolle in der Liga spielen möchte. Wir als EHC Lustenau sind bestrebt, in der Vorbereitung gegen attraktive Gegner zu testen. In erster Linie gilt es beim morgigen Match, die neuen Spieler gut in die Mannschaft zu integrieren – das Spielergebnis ist nebensächlich. Trotzdem erwarten wir uns für morgen einen tollen Beginn auf die kommende Saison“, so Martin Stadlober Vorstandsmitglied des EHC Lustenau.

Gemäß den COVID-19 Bestimmungen gilt auch für das morgige Testspiel die 3-G-Regel sowie die Registrierungspflicht. Das Team des EHC Lustenau freut sich schon darauf, wieder ein Spiel vor heimischem Publikum bestreiten zu können. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist bereits um 18.30 Uhr.

EHC Lustenau : EK Zell am See