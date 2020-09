Erste Saison-Niederlage für Bregenz Handball

Nach dem Auftaktsieg gegen Graz mussten die Bregenzer Handballer heute im zweiten Saisonspiel gegen Schwaz mit dem 22:24 die erste Niederlage ein einstecken.

Nach dem guten Auftakt in die neue HLA-Saison mit dem Sieg gegen die HSG Graz ging es für Bregenz Handball auswärts bei Schwaz weiter. Auch die Tiroler starteten mit einem Sieg gegen Krems in die neue Saison.

In der zweiten Halbzeit schenkten sich die beiden Mannschaften nichts - meist lagen zu Beginn jedoch die Bregenzer knapp voran. Je länger das Spiel ging, umso mehr übernahmen die Schwazer aber wieder das Kommando und setzten sich in der Schlussphase entscheidend ab. Am Ende kassierten die Bregenzer mit dem knappen 24:22 im zweiten Spiel der noch jungen Saison die erste Niederlage. Bester Werfer der Bregenzer war Esegovic mit 8 Toren.