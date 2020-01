Erste nachhaltige Bäckerei in Vorarlberg - Brot vom Vortag

Mit "Gutes von gestern" eröffnete die Bäckerei Mangold in Dornbirn die vorarlbergweit erste Filiale in der ausschließlich Brot vom Vortag zum halben Preis gekauft werden kann.

Gutes von Gestern

Von Dienstag bis Samstag kann man in der Mangold Bäckerei in der Hatlerstraße 70 Brot und Gebäck vom Vortag zum halben Preis kaufen.

Das Sortiment richtet sich nach dem, was am Vortag in den anderen Mangold-Filialen nicht verkauft wurde.