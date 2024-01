Erste Kollision mit Tesla Cybertruck

In Kalifornien kam es zu einem ersten Unfall mit dem Tesla Cybertruck, bei dem das Fahrzeug nahezu unbeschädigt blieb, während das andere beteiligte Auto erheblich beschädigt wurde.

Der Tesla Cybertruck, ein neues Modell aus der Tesla-Fertigung, war in Kalifornien in seinen ersten gemeldeten Unfall verwickelt. Beim Frontalzusammenstoß mit einem Toyota Corolla blieb der Cybertruck fast unversehrt, während der Corolla deutlich beschädigt wurde. Der 17-jährige Fahrer des Toyota blieb unverletzt.

Zustand des Cybertrucks

Sicherheitsbedenken

Vor dem Unfall wurden Bedenken hinsichtlich der Sicherheit des Cybertrucks aufgrund seiner Stahlstruktur und des scharfen Designs geäußert. Experten äußerten Besorgnis über mögliche Schäden, die bei einem Unfall entstehen könnten, insbesondere für andere Verkehrsteilnehmer. Elon Musk, CEO von Tesla, äußerte sich jedoch in den sozialen Medien zuversichtlich über die Sicherheit des Fahrzeugs für Insassen und Fußgänger.

Kritik und Verteidigung

Nach der Markteinführung des Cybertrucks gab es Kritik an seiner Konstruktion. Adrian Lund, ehemaliger Präsident des Insurance Institute for Highway Safety, kommentierte die potenziellen Gefahren der steifen Fahrzeugstruktur. Elon Musk verteidigte den Cybertruck in den sozialen Medien und betonte dessen Sicherheit.