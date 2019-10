Erste Kleingemeinde-Ergebnisse verheißungsvoll für ÖVP und Grüne

Die ersten Ergebnisse aus zehn Kleingemeinden sind für die ÖVP und Grünen vielsprechend ausgefallen. Der FPÖ könnte ein bitterer Sonntag bevorstehen.

Kleingemeinden wählen ÖVP

Die Volkspartei verzeichnete in diesen Kleingemeinden mit 106 bis 689 Wahlberechtigten einen Stimmenanteil von 62,4 Prozent, das bedeutete im Vergleich zur Landtagswahl 2014 ein Plus von 0,7 Prozentpunkten. Die Grünen wuchsen von 8,8 auf 11,4 Prozent (plus 2,6), die NEOS von 5,3 auf 7,3 Prozent (plus 2,0) und die SPÖ von 3,5 auf 4,5 Prozent (plus 1,0). Bei der FPÖ hingegen gingen über sieben Prozentpunkte verloren. Sie kamen auf 11,1 Prozent Stimmenanteil (2014: 18,2).