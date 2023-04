Erste-Hilfe-Grundlagen für Volksschulkinder

Buch. Praxisnaher Kurs mit wichtigen Basics und interessanten Einblicken.

Mit einem Erste-Hilfe-Kurs durch ein Team der Rotkreuz-Ortsstelle Buch gab es kürzlich eine besondere Lerneinheit für die Schülerinnen und Schüler der Volksschule. Kinder im Grundschulalter sind noch zu klein, um beispielsweise Wiederbelebungsmaßnahmen bei einem Erwachsenen durchzuführen. Aber es ist möglich, wenn sie wissen, was zu tun ist, dass die Kids Hilfe holen und einen Notruf absetzen. So wurden die jungen Kursteilnehmenden kürzlich an die Grundsätze der Ersten Hilfe herangeführt. Aber auch praktische Übungen, wie einen Verband richtig anlegen, die stabile Seitenlage oder einen Notruf absetzen waren Themen des spannenden Vormittags. „Uns ist es wichtig, dass die Kinder schon in der Grundschule ein geschärftes Sicherheitsbewusstsein entwickeln und im Ernstfall nicht wegschauen“, so Direktorin Sandra Kassar mit dem Dank an Margit Müller, welche den Kurs federführend auf die Beine stellte. (MST)