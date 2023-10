Erste Heimniederlage von BL-Neuling SPG FC Lustenau/FC Dornbirn

Stocker Ladies verlieren gegen Vienna.

Der Liveticker vom Spiel SPG FC Lustenau/FC Dornbirn vs Vienna

DORNBIRN. Große Enttäuschung nach der ersten Heimniederlage von BL-Neuling SPG FC Lustenau/FC Dornbirn. Gegen das ligaerprobte Vienna ohne die Lauteracherin Patricia Pfanner unterlag die Truppe um Meistermacher Klaus Stocker mit 0:2 und verpasste damit auch den Sprung in die obere Tabellenhälfte, bleibt auf dem siebenten Rang. Ohne Kapitänin Caroline Fritsch, aber mit sechs Nichtösterreicherinnen in der Startformation verteilten Cat Nolan und Co. zwei Gastgeschenke. Viktoria Hahn (21.) und Claudia Wasser (40.) nützten zwei Unachtsamkeiten in der Abwehrreihe zum Auswärtsieg für den ältesten Fußballklub Österreichs. Dabei vergaben Selma Pajazetovic (1.), Tamara Saric (43.), Jana Sachs (51./64./74.) und Samia Adam (76.) mehrere gute Einschussmöglichkeiten. Nach den vier Zählern aus den letzten zwei Partien war es für die SPG Lustenau/Dornbirn ein herber Rückschlag. „Haben uns mit zwei Geschenken selbst die Niederlage zuzuschreiben. Die eigene Chancenauswertung war leider schlecht“, war Klaus Stocker ganz und gar nicht zufrieden.TK