Erste Heimniederlage für den VC Wolfurt

Keine Punkte gab es für die Hofsteig-Mannschaft gegen Waidhofen.

Austrian Volley League 2 (AVL2)

Raiffeisen VC Wolfurt – UVC Waidhofen/Ybbs-Aschbach 1:3 (21:25, 24:26, 25:16, 20:25)

Spieldauer: 105 min

Scorer: Reiter 16, Mätzler 11, Schwendinger 9, Winder+Merkel 6, Schlittenhardt, Kritzinger + Kempf je 5, Rinderer 4



Wolfurt begann mit vielen Fehlern. Beim Stand von 4:8 musste Coach Sascha Kempf eine Auszeit nehmen. Diesem Rückstand rannte die Heimischen den ganzen Satz hinterher. Es waren Chancen da, den Rückstand aufzuholen, aber das Spiel einfach mit zu vielen up & downs um eine Umkehr zu erreichen. So wurde der Satz auch typischerweise mit einem Eigenfehler abgegeben.



Gleich mit 3 neuen Akteuren starteten die Wölfe in den nächsten Satz. Und es begann bestens. Mit einem sehr guten Blockspiel wurde Waidhofen unter Druck gesetzt. Schnell war ein 5-Punkte Polster herausgespielt. Aber das Spiel war immer noch von Fehlern geprägt. Dadurch schafften es die Gäste Punkt um Punkt aufzuholen. Letztlich stellten sie mit den knappen Satzgewinn auf 2:0 in Sätzen.



Zornig starteten die Gastgeber in den dritten Satz. Das Bemühen die Fehler abzustellen war sichtlich da. Aber die Niederösterreicher machten es auch leicht. Irgendwie hatten sie keinen richtigen Zugriff in diesem Satz und die Vorarlberger konnten recht leicht auf 1:2 verkürzen.



Auch im vierten Satz gaben zunächst die Gastgeber den Takt vor. Doch Mitte des Satzes riss der Faden und es wurde ein 4-Punkte Vorsprung vergeben. Waidhofen spielte nun fast fehlerfrei und beeindruckte die Winder-Truppe sichtlich. Plötzlich war der Druck weg und die Gäste obenauf und gewann letztlich verdient das Spiel.



Eine verdiente Niederlage für Wolfurt, denn die Leistung war einfach zu schwankend um Punkten zu können. Nun heißt es den Blick nach vorne zu richten und wichtige Punkte in den Auswärtsspielen zu erreichen.