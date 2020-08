Erste Geschäfte führen MNS-Pflicht für Mitarbeiter wieder ein

In allen 37 Media-Märkten und 15 Saturn-Häusern in Österreich müssen die Mitarbeiter im Verkauf wieder verpflichtend einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) in Form von Masken oder Gesichtsschildern tragen. "Wir sehen es als unsere Verpflichtung, unsere Mitarbeiter und Kunden bestmöglich zu schützen", begründete MediaMarktSaturn-Österreich-Chef Csongor Nemet am Montag die Maßnahme.

Wien/Vösendorf. Kunden werde mittels Informationsschildern empfohlen, einen solchen Schutz beim Betreten der Märkte zu tragen, hieß es in einer Aussendung des Elektronikhandelskonzerns. "Gerne stellen wir hierfür eine kostenlose Einmal-Maske zur Verfügung", ist dazu auf der Mediamarkt-Homepage zu lesen. Zudem intensiviere man die Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen und weise Kunden wieder aktiv auf die Sicherheits- und Hygienestandards hin. Die zusätzlichen Schutz- und Hygienemaßnahmen setze man ergänzend zu allen behördlich angeordneten Vorgaben.