Erste Gemeindevertretersitzung in Hörbranz

Wahl zum Vizebürgermeister und Angelobung der Hörbranzer Gemeindevertreter

Die erste konstituierende Sitzung („konstituierende Sitzung“ von lateinisch constituere für festsetzen, beschließen wird als das erste Zusammentreten eines neu gebildeten Gremiums bezeichnet, in dessen Rahmen meist wichtige Beschlüsse gefasst werden) der Hörbranzer Gemeindevertreter stand auch ganz im Zeichen der aktuellen Situation. So fand die Angelobung der neuen Gemeindevertreter aus diesem Anlass und unter Einhaltung aller wichtigen Hygieneauflagen am 08.10.2020 im eigens dafür konzipierten Leiblachtalsaal statt. Dort konnte auch der notwendige Abstand aller Beteiligten gewährleistet werden.