Erste Gehversuche von 200 Kindern als Gärtner

RANKWEIL. Mit viel Freude haben vor geraumer Zeit 200 Kinder, größtenteils aus der Volksschule Rankweil Markt, beim Rankweiler Wochenmarkt auf dem Marktplatz verschiedenste Kräuter gepflanzt. „Wir wollen den Kindern schon in jungen Jahren grundlegende Einsicht in die große Welt der täglichen Arbeit eines Gärtners geben und ihnen diesen Beruf schmackhaft machen“, sagt Obst- und Gartenbauverein Rankweil Langzeitobmann Karlheinz Fritsche. Beim Beobachten lernen die Kinder die wesentlichen Teile jeder Pflanze und deren Aufgaben kennen. Natürlich haben alle Kinder unter fachkundigen Menschen wie Gärtnermeister Rudi Waibl oder Funktionäre vom Rankweiler Gartenbauverein eine Pflanze selber setzen dürfen. Erfahrung in Theorie und Praxis durften die jungen Kids sammeln. Großer Dank für das Event mit den Kindern gebührt Irmgard Morscher und Rudi Waibel für die Durchführung der Aktion, der Gärtnerei Angeloff für die Spende der Kräuterpflanzen und der Firma Terra Swiss für die Pflanzerde.VN-TK