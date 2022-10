Erste Gehversuche für junge Nachwuchssportler

Saisonabschluss am Pferdehof Bösch mit Springreitturnier und Kutschenfahren.

RANKWEIL. Bevor der Pferdesport in den Wintermonaten in die Halle übersiedelt, kommt es auf der modernen Anlage vom Pferdehof Bösch in Rankweil zum Saisonabschluss im Outdoor-Bereich. Am Samstag, 15. Oktober, von 8 bis 18 Uhr geht das Springreitturnier für Nachwuchssportler und den jungen Pferden ins Szene. Für viele Neueinsteiger in diese Sportart sind es die ersten Gehversuche und der Premieren-Auftritt vor heimischen Publikum. Viele junge Athleten ohne sportliche Lizenz werden am Start erwartet. Vor allem die Rankweilerin Clara Tschanett und Annika Schratter aus Weiler wollen mit seinen Pferden nochmals glänzen. Zum ersten Mal gibt es am Sonntag, 16. Oktober, von 9 bis 16 Uhr das Kutschenfahren in den Disziplinen Dressur und Kegel. Dabei zählt Lokalmatador und Veranstalter Alexander Bösch mit Partner Stefan Neurauter zum engsten Favoritenkreis. Unter dem Motto „Schnuppern in der Fahrszene“, steht die Premiere am Pferdehof Bösch in Rankweil. Für den Röthner Eugen Biedermann, Sarah Schmid aus Muntlix, Alexandra Bauer aus Gisingen, Raphael Dedic aus Rankweil, Benjamin Mängel aus Göfis ist der erste Auftritt im Kutschenfahren etwas ganz Besonderes. Der Finaldurchgang im Fahrturnier startet ab 13.30 Uhr. Am Turnierwochenende veranstaltet der Gespannfahrverein Montfort die Vereinsmeisterschaft im Springreiten und Kutschenfahren. Die Pferdeanlage Bösch ist an beiden Turniertagen bewirtet, der Eintritt ist gratis.VN-TK