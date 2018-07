Erste Fußball-WM-Halbfinalisten werden ermittelt

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland werden am Freitag in der vermeintlich schwierigeren Hälfte des Rasters die ersten beiden Halbfinalisten ermittelt. Den Auftakt macht um 16.00 Uhr MESZ in Nischni Nowgorod das Duell zwischen Uruguay und Frankreich, der Gegner in der Runde der letzten vier wird in der Abendpartie in Kasan (20.00) zwischen Brasilien und Geheimfavorit Belgien ermittelt.

Die Belgier spielen um ihr erstes Halbfinale seit 1986 und den ersehnten großen Sieg einer bereits lange als “goldene Generation” titulierten Mannschaft. Im Duell mit dem Fünffachweltmeister aus Südamerika sind sie freilich Außenseiter. Gleiches gilt für Uruguay, das gegen die Franzosen noch dazu um seinen angeschlagenen Topstürmer Edinson Cavani bangen muss.

Am Samstag folgen die restlichen Viertelfinali Schweden – England und Russland – Kroatien.