Erste Formüberprüfung des EHC Lustenau

Der Schweizer Klub EHC Basel kommt in die Lustenauer Rheinhalle als Testgegner.

Am Samstag um 18.30 Uhr erfolgt für den EHC Lustenau der Start in die Alps Hockey-League 2022/23. Dabei werden zahlreiche neue Spieler auf dem Eis zu sehen sein. Für die beiden Legionäre Brian Connelly und Remy Giftopoulos wurden Mads Larssen und Oskari Siiki verpflichtet. Außerdem verstärkte sich der EHC auch mit einigen Österreichischen Spielern. So werden mit Julian Gratzer, Simon Auer, Jonas Kutzer und Philipp Pöschmann gleich vier neue Spieler erstmals das EHC Dress tragen.

Schon zu Beginn der Vorbereitung wartet mit dem EHC Basel gleich ein attraktiver Gegner auf die Lustenauer. Die Schweizer spielen in der zweithöchsten Liga der Schweiz und haben für dieses Jahr große Ambitionen. Mit den Baslern kommt auch ein alter Bekannter zurück in die Rheinhalle. Trainer Christian Weber war zweieinhalb Jahre Head-Coach in Lustenau und wechselte in der Saison 2020/21 zu den Baslern.