Erste FC Dornbirn Frauenmannschaft will in die Bundesliga

Im Rahmen einer Pressekonferenz im Mohren-Pavillon von FC Mohren Dornbirn wird die neue Damenmannschaft der Rothosen der Öffentlichkeit vorgestellt.

Werner Brunold wird beim FC Dornbirn als neuer Geschäftsführer in den Vorstand kooptiert. Ab dem Sommer 2018 gibt es auf der Birkenwiese neu Frauenfußball mit ganz, ganz großen Zielen. „Wir wollen in zwei drei Jahren in der Bundesliga spielen. Der Damenfußball ist mir eine Herzensangelegenheit. Für den FC Dornbirn ist das eine neue Bereicherung“, sagt Werner Brunold. Die heimische U-15-Landesauswahl mit Coach Günther Kerber wird mit Saisonende komplett zu den Rothosen wechseln und wird dort in der Landesliga oder Vorarlbergliga die schon vierjährige Aufbauarbeit kontinuierlich fortsetzen. Da stehen genügend Talente im Aufgebot, wo in einigen Jahren österreichweit in der Bundesliga spielen können. Werner Brunold hat 2003 kurze Zeit den Dornbirner Eishockeyklub übernommen und sein Zuschauerrekord von 6500 Fans im Messestadion ist bis heute legendär. „Ich habe den DEC schuldenfrei übergeben.“