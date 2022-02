Erste Bilder und Videos vom Geschehen in der Ukraine

In der Ukraine haben sich die Ereignisse überschlagen, nachdem Russland am Donnerstag in den frühen Morgenstunden Angriffe auf viele Städte des Landes gestartet hatte.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat einen groß angelegten Angriff gegen die Ukraine gestartet. Russland startete den Angriff auf die Ukraine über mehrere Flanken und mit Bodentruppen.

Angaben des ukrainischen Grenzschutzes zufolge rückten russische Panzer in die Ostukraine ein. In mehreren nördlichen Regionen und von der annektierten Halbinsel Krim aus habe die Armee mit Panzern und weiterem schweren Gerät die Grenze passiert, teilte der Grenzschutz am Donnerstag mit.

Auf Twitter kursieren zahlreiche Videoaufnahmen von den Menschen vor Ort und Journalisten.

Explosionen





u003cpu003eUkraineu003c/pu003en © Twitter/Screenshot

Zivilisten in Angst und Panik

Zivilisten versuchen zu fliehen. Die Angst ist groß. Tausende Bewohner befinden sich im Stau. Die Menschen bereiten sich vor, es bilden sich lange Schlangen vor den Bankautomaten und an den Tankstellen.

Quelle: Twitter/Screenshot/mustafa_bag

Was noch mehr erschüttert, ist ein Video, welches momentan im Netz seinen Umlauf genommen hat. Es zeigt einen Fahrradfahrer in der Ukraine, welcher aus heiterem Himmel von einer Bombe getroffen wird. Darunter sind Kommentare wie "Da Putin, das ist eines deiner ersten Opfer."

Quelle: Screenshot/Twitter/Spire_of_Grace

Journalisten vor Ort

Olexander Scherba, ehem. Ukrainischer Botschafter in Wien, spricht im Interview mit PULS 24 Anchorwoman Bianca Ambros über den russischen Angriff auf die Ukraine, die Lage in Kiew und was Putin will.

Russland greift Ukraine an























Russland greift Ukraine an © APA

