Erste Adventwanderung übertraf alle Erwartungen

Seniorenbund Rankweil beendet das Jahr mit einer Premiere.

Der Seniorenbund Rankweil/Übersaxen/Laterns/Meiningen blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die fast fünfhundert Vereins-Mitglieder machten von den vielen, abwechslungsreichen Veranstaltungen der letzten zwölf Monate regen Gebrauch und haben im Alltag unvergessene Stunden erlebt. Besonders die Ganztages- und Halbtages-Ausfahrten mit dem Fahrrad erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Gut angenommen werden auch die traditionellen Wanderungen mit Leiterin Sylvia Längle in der Umgebung von Rankweil und dem Raum Vorderland. Neben den Reisen nach Waldsee, Alamannendorf, Blaubeuren, Nationalpark Nagelfluh, Waldburg, Nordtirol und ins Fürstentum Liechtenstein war die viertägige Fahrt in das Altmühltal der Höhepunkt in diesem Jahr. Das Oktoberfest und das beliebte Preisjassen haben im großen Terminkalender einen großen Stellenwert. Zum Jahresabschluss beteiligten sich mehr als fünfzig Mitglieder vom Seniorenbund Rankweil an der erstmals durchgeführten Adventwanderung. Der Fußmarsch von der St. Peter Kirche über den St. Peter Bühel führte in das Katholische Jugendheim am Bahnhof. Christoph Simma informierte die Mitglieder vom Seniorenbund Rankweil über einzigartige Geschichten in der Vorweihnachtszeit. Musikalisch sorgten der ehemalige Rankweiler Vizebürgermeister Oskar Schwarzmann auf seiner Mundharmonika sowie das Trompeten-Duo Johann Hauser und Franz Friedl vor dem Lagerfeuer im KJ-Heim für weihnachtliche Stimmung. „Alle unsere abwechslungreichen Veranstaltungen werden sehr gut besucht und die Senioren geben uns ein tolles Feedback. Werden auch künftig den Mitgliedern einiges an Geselligkeit bieten“, sagt Seniorenbund Rankweil Obmann Helmut Jenny.TK