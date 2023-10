"Erst wenn er gewählt wird, ist er der neue Bürgermeister"

In der Gemeinde Sulz soll Michael Schnetzer im kommenden Jahr nach Ostern Langzeit-Bürgermeister Karl Wutschitz ablösen.

SULZ. Im kommenden Jahr nach Ostern geht in der Gemeinde Sulz im Vorderland eine lange, sehr erfolgreiche Ära zu Ende. Neunzehn Jahre führt Bürgermeister Karl Wutschitz schon die Geschicke der Gemeinde. Sein Nachfolger soll Michael Schnetzer (es stand in den VN-Heimat) werden. „Er ist in allen Gremien schon bestätigt worden und ist unser Wunschkandidat Nummer eins. Bürgermeister ist er aber erst, wenn er mit der Mehrheit an Stimmen gewählt wird“, sagt Sulz Gemeindeoberhaupt Karl Wutschitz. Die 21 Gemeindevertreter aus Sulz sind aus den unterschiedlichsten Partien zusammengesetzt und haben nach den Gesprächen um die Nachfolge des scheidenden Bürgermeister auch dem möglichen Nachfolger mehrheitlich zugestimmt. In Sulz gibt es nur eine Einheitsliste, alle Politiker in der Gemeinde ziehen seit vielen Jahren an einem Strang und haben viele Projekte zusammen mit dem Bürgermeister zum Wohle der Bürger umgesetzt.VN-TK