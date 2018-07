Erst "kühl", dann warm - das Wetter in den nächsten Tagen

Schwarzach - Am Dienstag und Mittwoch bleibt es trüb im Ländle. Nach und nach lockern die Wolkenfelder aber auf.

Es wird wieder sommerlicher im Ländle! Nachdem sich der Dienstag eher wolkenverhangen präsentiert, ist am Mittwoch wieder deutliche Besserung in Sicht: Wahrscheinlich bleibt es weitgehend trocken und in den Bergen wechselnd bewölkt mit zeitweiligem Sonnenschein. Überwiegend sonnig dürfte es nach Auflösung von Restwolken am Bodensee und im Rheintal werden. Dennoch wird es nur mäßig warm. Die Tiefstwerte liegen bei 10 bis 15 Grad, die Höchstwerte bei 20 bis 24 Grad.

So wird es am Wochenende

Am Freitag gibt es reichlich Sonne. Am Nachmittag erwarten uns sommerliche Temperaturen und Haufenwolken. Das Schauer- und Gewitterrisiko sollte aber im Ländle gering bleiben. Sommerlicher Wettercharakter mit Sonne am Vormittag und wachsenden Quellwolken am Nachmittag – so präsentiert sich der Samstag. Fraglich ist noch, wie labil und damit wie gewitter- und schaueranfällig es dabei wird. Sonntag: Es dürfte eine Störung mit gewittrigen Regenschauern und Abkühlung queren, diese Entwicklung ist aber noch nicht abgesichert.