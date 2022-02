Erst der zwölfte Penalty ließ den EHC Lustenau jubeln

Kevin Puschnik verwertete den entscheidenden Penalty in Fassa zum Auswärtssieg.

Nichts für schwache Nerven war der Beginn des Spieles. Bereits nach 163 Sekunden stand es in Fassa 1:1. Diego Iori brachte Fassa im ersten Powerplay nach 96 Sekunden mit 1:0 in Führung. Lustenau konnte aber nur nach knapp einer Minute durch Philipp Koczera den Ausgleichstreffer erzielen. Trotz mehrerer Möglichkeiten auf beiden Seiten ging es mit diesem Unentschieden in die erste Pause.



In der 30. Minute brachte Alfeo Deluca die Gastgeber abermals in Führung. Lucas Haberl konnte in der 35. Minute den abermaligen Ausgleichstreffer erzielen. Mit diesem Spielstand ging es in den letzten Spielabschnitt.



Lustenau war die bessere Mannschaft, konnte jedoch tolle Möglichkeiten nicht zum Siegestreffer nutzen. Zum Ende des Spieles machte sich die knappe Personaldecke der Lustenauer bemerkbar aber auch Fassa konnte nicht mehr zulegen.