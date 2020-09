Erst bei Ampelfarbe Rot werden die Sportstätten geschlossen

Der Meisterschaftsbetrieb in den Kampfmannschaften und im Nachwuchs wird fortgesetzt. Bei den orangen Regionen gibt es maximal noch 500 numerierte Sitzplätze und kein Gastronomiebetrieb.

Das Fußball Verbandspräsidium fasste in seiner heutigen Sitzung den Beschluss die Meisterschaft 2020/2021 trotz den steigenden Infektionszahlen im Kampfmannschaftsbereich und im Nachwuchs fortzusetzen. Erst bei der Ampelfarbe Rot kommt das Aus im Unterhaus. Bei Rot werden die Sportstätten in den Roten Gebieten geschlossen. Der Fußballverband weist ausdrücklich darauf hin, dass die gewissenhafte EInhaltung der allgemeinen Hygienevorschriften und Sicherheitsrichtlinien einzuhalten ist. Es ist auch möglich, dass Gebiete in "Orange" ein Platztausch der beiden Vereine möglich wäre.