Erschreckende Prognosen: So könnten die Schweizer Rheinfälle zukünftig aussehen

Der Klimawandel hat bereits seine Spuren hinterlassen, und die Vorhersagen für die kommenden Jahrzehnte sind alarmierend.

In den letzten beiden Jahren haben die Schweizer Gletscher - ähnlich wie in Österreich - einen alarmierenden Verlust von zehn Prozent ihres Eisvolumens verzeichnet, und die Schweiz erlebt regelmäßig neue Temperaturrekorde aufgrund der sich verändernden Wetterextreme.

Von Gletschern zu Seen

Schaffhausen: Der Rheinfall wird austrocknen

Selbst der berühmte Rheinfall wird fast vollständig austrocknen, und Algen werden sich in den verbliebenen Tümpeln ausbreiten, was das einstige Touristenmagnet zu einem Schatten seiner selbst machen wird. Der Aletschgletscher schrumpft weiter, und am Ende des einstigen Eis-Riesen entsteht ein See, ähnlich wie es bereits am Rhonegletscher der Fall ist.